Esta sería la fecha en que La Sele conocería a su nuevo técnico

Los días pasan y ni siquiera hay pistas claras que lleven hacia el nuevo técnico de la Selección Nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que pese ya hay una fecha límite para dar a conocer al nuevo estratega de la Selección Mayor, luego de lo que significó el fracaso de quedar fuera del Mundial 2026.

La llegada de Rónald González como director deportivo aceleró el proceso, pero igual se corre el riesgo de que no se tenga participación en la próxima fecha FIFA del mes de marzo.

Según explicó Gustavo Araya, secretario de la Fedefútbol, no se quiere correr en la toma de decisiones, pero sí hay un plazo límite.

“Eso se discutió y se discutió con plazos. Es difícil poner plazos específicos en situaciones que no se controlan, pero el Comité Ejecutivo puso obviamente un plazo y ese es a mediados de marzo que debe haber por lo menos una escogencia final del entrenador”, destacó Araya.

Esto pone en riesgo la fecha FIFA de marzo, aunque ya la federación explicó que la prioridad es escoger un nuevo técnico.

“Eso hace que probablemente no improvisemos con un técnico para ese partido y como los contratos de los fogueos se negocian con mucho tiempo, claramente estamos a destiempo para firmarlos”, confesó.

Pero, ¿se podría acelerar este proceso para encontrar nuevo técnico?

A criterio del secretario, todo depende de la escogencia y la selección del perfil específico por parte de Rónald González.

“Aceleraría un convencimiento de Rónald de que ese es el perfil adecuado y si fuera así, convocaríamos a una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo para hacer el nombramiento”, mencionó.

De momento se manejan más de 18 currículums de entrenadores y al menos hay entre dos y tres estrategas costarricenses entre la selección.

Lo que queda de febrero será vital para conocer el futuro del nuevo seleccionador y saber si habrá o no, partido de fogueo en la primera fecha FIFA de marzo.



