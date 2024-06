Esta fue la respuesta de Gustavo Alfaro ante la ausencia de Kenneth Vargas de La Sele

A la hora de revelarse la lista de jugadores, sorprendió mucho la ausencia del delantero del Heart de Escocia, Kenneth Vargas.

El técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, fue muy claro en responder el porqué de la ausencia del futbolista.

“Son decisiones o si no dejábamos fuera a Andy Rojas y así no debutaba ni marcaba su gol, entonces son decisiones que debe tener el cuerpo técnico”, explicó el estratega.

Además, destacó el hecho que si esto hubiera pasado en el Mundial donde se podían llevar 26 futbolistas, Vargas hubiera estado dentro del plantel.

“Si esto pasa en Copa América u otro torneo que son 26 es distinto, pero hoy teníamos que dejar tres jugadores afuera y es ingrato decirles a tres que no van a estar, pero ojo, esto no quiere decir que no esté en el que viene”, expresó el argentino.