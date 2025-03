Esta es la posición de la Fedefútbol ante un posible retorno de Keylor Navas a La Sele

Un posible retorno de Keylor Navas a la Selección Nacional ha rondado por los aires en los últimos días.

Miguel Herrera aseguró que no lo descarta, pero no lo convocó para los juegos ante Belice de repechaje hacia la Copa Oro 2025.

Y el propio jugador no quiso brindar pistas sobre si volvería tras anunciar su retiro de la Tricolor hace un año, aunque dijo estar anuente a recibirlo en casa si el técnico lo visitaba en Argentina.

Lo cierto es que en lo alto de la Federación Costarricense de Fútbol son respetuosos con la decisión que se tomará.

“El que dijo que no quería estar en la Selección fue él, fue una noticia que nos puso tristes y si esa página se vuelve a abrir, dependerá de él y de Miguel Herrera”, expresó el presidente Osael Maroto el sábado anterior en entrevista con Teletica Radio.

Además, explicó que son respetuosos con las convocatorias del técnico Miguel Herrera.

“Ya si tendremos una gira o no, es algo que tenemos que diseñar después del partido del martes, Miguel es muy trabajador, así que es parte de por qué escogimos a él”, añadió.

De momento, la Tricolor cuenta con Patrick Sequeira en el arco, como suplente están Esteban Alvarado y Alexander Lezcano.

“La posición es apoyar la decisión que tome don Miguel lo que sí nos gusta es que todos levanten la mano y mientras más jugadores estén listos y apoyen vamos a tener una mejor Selección.

“Ya no es un cambio generacional, es un proceso, esto no significa que no tengamos jugadores de experiencia, lo que queremos es que todos estén disponibles y se tengan más jugadores disponibles”, concluyó el jerarca.