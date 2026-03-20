Esta es la nueva camiseta de La Sele

Adidas dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica.

Es la indumentaria de visita de la Tricolor y tiene colores blanco, rosado y lavanda.

La prensa está "inspirada en el icónico tucán, un símbolo que captura la energía y el espíritu vibrante del Pura Vida", según la Federación Costarricense de Fútbol.

🚨 𝑺𝑯𝑰𝑹𝑻 𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻: The new Costa Rica Away shirt 🇨🇷



Incorporating elements from the iconic Toucan - a bird found in Costa Rica.



What do you think? 🤔 pic.twitter.com/GBBQX1BhCh — Classic Football Shirts (@classicshirts) March 20, 2026

Esta camiseta podría utilizarse en los partidos amistosos ante Jordania, el 27 de marzo, e Irán, el 31. Ambos juegos serán en Antalya, Turquía.

La lista de convocados se dará a conocer durante la mañana de este viernes.

Este será el primer reto del nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.