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Esta es la nueva camiseta de La Sele

La nueva piel podría utilizarse en los partidos amistosos ante Jordania, el 27 de marzo, e Irán, el 31. Ambos juegos serán en Antalya, Turquía.

Por Daniel Jiménez 20 de marzo de 2026, 8:23 AM

Adidas dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica.

Es la indumentaria de visita de la Tricolor y tiene colores blanco, rosado y lavanda.

La prensa está "inspirada en el icónico tucán, un símbolo que captura la energía y el espíritu vibrante del Pura Vida", según la Federación Costarricense de Fútbol.

Esta camiseta podría utilizarse en los partidos amistosos ante Jordania, el 27 de marzo, e Irán, el 31. Ambos juegos serán en Antalya, Turquía.

La lista de convocados se dará a conocer durante la mañana de este viernes.

Este será el primer reto del nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.

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