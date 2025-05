Esta es la lista de convocados para juegos de eliminatoria y Copa Oro

El seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera dio a conocer a los convocados para los partidos de eliminatoria mundialista y Copa Oro.

Partidos de eliminatoria

Sábado 7 de junio a las 5 p. m.



Bahamas vs. Costa Rica

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago

Martes 10 de junio a las 7 p. m.



Sele líder



Los ticos lideran el grupo B de la segunda ronda de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026 con seis puntos.



La Nacional busca continuar en la cima y así llegar a la tercera fase de la eliminatoria, que se jugará entre setiembre y noviembre de este año.

Copa Oro

Costa Rica está en el Grupo A de la Copa Oro junto a Surinam, México y República Dominicana.



Juegos



15 de junio a las 9 p. m.



Costa Rica vs. Surinam



18 de junio a las 5 p. m.



Costa Rica vs. República Dominicana



22 de junio a las 8 a. m.



México vs. Costa Rica.