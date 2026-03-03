Esta es la cláusula que se incluyó en el contrato de Batista y que no tenía el Piojo Herrera

La Federación Costarricense de Fútbol incluyó en el contrato del técnico argentino Fernando "El Bocha" Batista una cláusula que tenía el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera.

Teletica.com confirmó, con múltiples fuentes, independientes entre sí, que el vínculo contractual con Batista contiene una cláusula de finiquito anticipado si no logra la clasificación a la Copa del Mundo sin costo alguno.

Incluso, entra a regir en el momento exacto si la Tricolor se quedara sin opciones matemáticas de clasificar a la cita mundialista 2030 en la eliminatoria.

Por ese motivo, si por a o por b la Nacional vive un momento como el que vivió con El Piojo puede optar por hacer efectiva esta cláusula en el vínculo contractual de Batista.

Nueva eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2030

La eliminatoria mundialista de Concacaf para el 2030 contará con la participación de 35 países y se disputará en tres rondas y un Play-In.



La Primera Ronda contará con partidos de eliminación directa a ida y vuelta, seguida por Fase de Grupos en la Segunda y la Ronda Final, culminando con un Play-In a ida y vuelta.



Al concluir las clasificatorias, seis selecciones tendrán boleto directo a la Copa del Mundo y un cupo a repechaje.



Es decir, en total, hasta siete países podrían participar en la 24ª edición de la Copa Mundial masculina de la FIFA.



Primera Ronda: 22 equipos (Eliminación directa)



Comenzará en setiembre y octubre de 2027 e incluirá a las asociaciones miembro de Concacaf ubicadas del lugar 14 al 35 en el Ranking FIFA.



Los 22 equipos se dividirán en 11 llaves según el ranking, con el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación.



Segunda Ronda: 24 equipos (Fase de Grupos)



La Segunda Ronda comenzará durante la segunda mitad de la Ventana FIFA de setiembre y octubre, seguida por partidos en noviembre de 2027 y marzo de 2028. Esta ronda incluirá a los 11 ganadores de la Primera Ronda y a las 13 asociaciones miembro mejor clasificadas de Concacaf, de acuerdo con el Ranking FIFA.



Las 24 asociaciones se dividirán en seis grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera. Avanzan los líderes de cada grupo.



Ronda Final: 12 equipos (Fase de Grupos)



La Ronda Final de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, e incluirá a los ganadores y segundos lugares de grupo de la Segunda Ronda.



Las 12 asociaciones miembro se dividirán en tres grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera.



Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares asegurarán su boleto al Mundial.



Además, los dos mejores terceros lugares avanzarán a un nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf.



Play-In Concacaf: dos equipos (Eliminación directa)



El nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA.



La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.

