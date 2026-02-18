"Está decepcionado": Esto dice agente de Guimaraes sobre opción en La Sele

El proceso de elección del nuevo director técnico de la Selección Nacional continúa dando de qué hablar.

Primero se habló de una terna, posteriormente, el propio Ronald González, director deportivo de la Federación, expresó antes de irse a Madrid, que sostendrán entrevistas presenciales "con los dos técnicos que quedaron finalistas en ese proceso". Es decir, con el español Robert Moreno y Patrick Kluivert.



En ese momento, el director técnico costarricense Alexandre Guimaraes perdió fuerza para asumir el cargo.

Ander Fernández, agente de Guimaraes, concedió una entrevista con Teletica Deportes y ahondó sobre cómo está el timonel luego del proceso.

"No sabemos que ha podido pasar, hay una figura del director deportivo, pero existe el comité es el que decide en definitiva, el que decide", comentó Fernández.

También, Ander recordó que Guima asumió en 2002 y 2006 y La Sele terminó con dos clasificaciones mundialistas, contrario al proceso que acaba de finalizar, tras el fracaso del mexicano Miguel "El Piojo" Herrera.

"Yo le veo a Guima y pasa por varias fases, obviamente, la ilusión ha estado, de repente vio que tenía una oportunidad de llevar el proceso desde el primer momento", añadió. Y agregó: "Hasta ahora ha sido el apagafuegos de dos situaciones que terminaron en Mundiales, es llamativo que una persona que llega desde mi punto de vista llega de apagafuegos y después de todo lo que ha ocurrido no se le dé la oportunidad, en esta etapa de madurez de Guima de darle esa identidad de Costa Rica".

Para finalizar, Fernández reveló el sabor de boca con el que queda Guima de todo esto: Yo creo que está decepcionado por todo que estoy diciendo y triste, pero sobre todo un poco decepcionado".