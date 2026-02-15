"Es uno de los mejor posicionados": Esto se informa en Europa sobre elección de técnico de La Sele

Desde Europa llega una información importante sobre la elección del nuevo director técnico de la Selección Nacional.

Matteo Moretto, periodista deportivo italiano, especializado en el mercado de fichajes internacional, particularmente en LaLiga española y la Serie A, informó que el español Robert Moreno es uno de "los mejores posicionados para asumir" el puesto.

Moretto una de las principales figuras de Marca cuando se habla de mercado de fichajes.



Moreno es español de 49 años y ha dirigido a la Selección de España, al Mónaco de Francia, al Granada de España y al Sochi de Rusia.

Este sábado Teletica.com dio a conocer la lista de los seis candidatos que figuran entre los finalistas: Alexandre Guimaraes (Costa Rica), Patrick Klivert (Países Bajos), Robert Moreno (España), Fernando Batista (Argentina), Bob Bradley (Estados Unidos) y Jorge Célico (Argentino-Ecuatoriano).

Polémica con Roberto Moreno en Rusia

Tremenda polémica se armó con el técnico español Robert Moreno y su salida del Sochi de Rusia.



Moreno dejó el banquillo del club en setiembre, pero hace pocos días surgió la noticia de que supuestamente el entrenador utilizaba chatGPT de manera excesiva.



Así lo dio a conocer Andrei Orlov, exdirector general del club ruso.



El medio de comunicación AS de España, publicó que el dirigente ruso cuestionó que el estratega habría usado la Inteligencia Artificial para configurar alineaciones y usar técnicas como despertar a la plantilla a las 5 de la madrugada. También para planificar los viajes.



Incluso, presuntamente, Moreno habría acudido a chatGPT para buscar un delantero en el mercado de fichajes y se contrató al kazajo Artur Shushenachev.



"Para Moreno, chatGPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo", comentó Orlov.



Esta situación fue completamente desmentida por el propio entrenador Moreno, quien mencionó: "Es completamente falso".



Diario AS conversó con el estratega y puntualizó que "la fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión”.



Moreno detalló que usaba chatGPT para traducir del español al ruso: "Nunca he usado chatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas".



Sobre el manejo de datos, Moreno destacó que su carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis y vídeo. "Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico".