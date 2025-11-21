¿Es un dirigente que no aguanta la crítica? Osael Maroto responde

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, dio la cara este viernes luego del fracaso de no ir a la Copa del Mundo 2026.

Maroto brindó su análisis tras la salida del técnico Miguel Herrera y su versión de la historia detrás de un proceso que no tuvo éxito.

Estas fueron sus declaraciones:

Mensaje inicial: En nombre mío y del Comité Ejecutivo ofrecer una disculpa por este fracaso mundialista, no era la idea, se trabajó ara lograr el objetivo, se le puso mucho empeño y cariño de todo el staff, jugadores, clubes, de toda la familia de los clubes.

Gestión y técnicos extranjeros: Esa palabra de "gente de fútbol" a todos los que nos gustan somos gente de fútbol. Dirigencia, aficionados, todos somos gente de fútbol, el tema de los puestos si son costarricenses o extranjeros pasa más por el momento y capacidad de la persona. No nos fijamos en el pasaporte porque si usted se fija pasa porque los técnicos de selecciones menores son nacionales. Hemos tenido entrenadores tanto locales como extranjeros, no es un tema de si Osael Maroto sabe de fútbol o no.

Ignacio Hierro: El tema del director de selecciones se va a revisar en los próximos días, ayer se vio el caso de Miguel, la semana que viene tenemos una reunión ordinaria de Comité, donde revisaremos el caso de Ignacio. Sin duda, el no ir a un Mundial Mayor es el resultado más relevante, pero el puesto no es solo no clasificar a un Mundial Mayor, no podemos cerrar el puesto para eso y tenemos otras responsabilidades que se han venido logrando y lo vamos a revisar. No tenemos nombres porque Ignacio sigue en el puesto.

Declaraciones de Leonardo Vargas que Jafet Soto le habla al oído: La entrevista que le hacen a mi amigo Leonardo Vargas no la vi al 100%, he escuchado lo que ha salido en la prensa, ayer pude conversar con don Leonardo después de la reunión. El tema de quién me habla al oído al oído me habla mi hermano y mi esposa. Yo conversó con don Jafet, Juan Carlos Rojas, Joseph Joseph, Jorge Hidalgo, converso con presidentes de clubes, soy muy abierto y converso con todos los que estén para ayudar a la federación, lo que dice mi amigo Leonardo Vargas es una percepción personal que no comparto. Con Jafet tengo relación de compañero de Comité Ejecutivo.

Cuál es el plan: Siempre el técnico de la Selección Mayor va a ser noticia, cuando definamos tiene que ser el técnico para un proceso y no para un interinato, la vez que se hizo fue por algo muy puntual, no por un diseño. Estamos pensando que tenemos que traer a un entrenador para la Selección, ya hemos tenido dos reuniones con dos empresas para un plan país, nuestro fútbol necesita una reestructuración, desde las bases, infraestructura, diseño de campeonatos de primera división, divisiones menores, arbitraje, es un todo. Sobre eso tendremos noticias muy pronto.

Proceso de contratación de Ignacio Hierro y si Miguel Herrera estaba afuera: Entrar a hacer una explicación y en un dime y direte de cómo se dio y qué terminó pasando necesitaríamos mucho tiempo, pero se presentó una terna, se me va el nombre de un italiano, Ángel Catalina e Ignacio Hierro, en la sesión yo no estaba presente, estaba en la oficina, en una reunión de Concacaf, no estuve en todo el proceso, yo fui claro que no iba a participar en la votación porque había trabajado conmigo, la votación iba cinco a cuatro, el fiscal Carlos Ricardo Benavides me dice que puedo votar y terminó siendo 6-4. Lo de Miguel nadie presentó un candidato ni una propuesta, no hubo una votación.

Qué tan golpeada quedan las finanzas de la Federación: El tema si la Federación se ve afectada económicamente, primero estamos afectados en la parte deportiva, no habíamos trabajado para este desenlace, en la parte económica, sus ingresos de los premios no queda a la Federación, ese dinero se reparte a las diferentes ligas y clubes, la Federación no se deja ningún dinero de eso. De momento ningún patrocinador nos ha llamado para irse. El fútbol nos une y es la más emblemática.

Credibilidad: Las decisiones que se han tomado sigue siendo la misma, ha sido muy transparente, la credibilidad sigue siendo muy amplia, no se circunscribe solo por no clasificar al Mundial. Las decisiones que se han tomado son las correctas.

¿Silenció a los medios?: Ese tema que menciona de si llamamos a silenciar o no, y ya que lo pones en blanco y negro, que lo hicieras con pruebas porque no es así, yo llamé a una televisora a decir que las críticas las podíamos recibir y ofender a las personas no es el caso, podemos hablar de la institucionalidad, pero faltar el respeto u ofernder, no se lo merece y meterse con la operación arroz y frijoles de la gente nunca he hecho, te agradecería que lo pongas con nombres y apellidos que nos diga como lo dijo porque no es cierot.

¿Convirtió a la Federación en una sucursal de Sporting: Vivimos en un país muy chiquito, cuántos equipos ha dirigido Hernán Medford, cuántos equipos ha dirigido Jeaustin Campos, tenemos un tema importante con los movimientos internos, no necesariamente es lo correcto. Ignacio Hierro trabajó en Sporting, es un comentario muy fino, muy puntual y no es correcto.

Terminará el mandato: Es un mandato de cuatro años, es un mandato que pienso continuar, es la misma asamblea que tiene que revocar, quiero terminar el periodo, no estoy aferrado a la silla, no quiero perpetuarme en la federación.

Ignacio Hierro: Teníamos ocho años de no ir a un proceso mundialista, en este año hemos ido a tres mundiales, no te voy a decir que es el esfuerzo de Ignacio Hierro, pero cambiar el rumbo de algo que viene fallando de hace ocho años no se cambia de la noche a la mañana. Es un tema de don Ignacio Hierro, él hace una recomendación, el Comité acepta. Decir que es culpa de Ignacio, en el tiempo que él ha estado, nuestras selecciones menores han clasificado, pero tampoco significa que ha sido el esfuerzo de él.

Miguel Herrera: Detallar contrato es algo que no puedo, hay un tema de confidencialidad, los contratos tienen un inicio y final.

Análisis de Herrera: El fracaso es de todos, los triunfos tienen muchos padres y las derrotas es de huérfanos, fue una decisión del Comité Ejecutivo traerlo, pero el resultado no se da. Eso lo veremos en el Comité, ese informe.

Renunciará: Es una decisión de la Asamblea poner y quitar presidentes, yo acepto la responsabilidad, en la federación somos 105 personas y en el Comité somos 11, todos tenemos una parte de culpa, la asamblea me eligió y la asamblea también puede destituirme y por ahí pasa la respuesta.