¿Es diferente lo que se le pide a Alcócer en Bélgica a lo que debe hacer con La Sele?

Josimar Alcócer es uno de los futbolistas que más crecimiento ha mostrado en la Selección Nacional tras la llegada de Miguel Herrera.

El jugador del Westerlo también se ha consolidado en el fútbol de Bélgica.

Pero, ¿es diferente su juego allá que en Costa Rica? Él mismo lo explica:

“Es un poco distinto. Tal vez en Bélgica juego más adelantado, más pegado a la banda, pero al venir aquí tengo que bajar a recibir la bola y adaptarme a lo que el profe nos pida”, comentó.

Esa capacidad de adaptarse lo ha convertido en una pieza clave del armado de El Piojo, quien se juega su partido más importante desde que llegó al país.

Alcócer tiene claro esto y también el complicado rival que representa Haití.

“Sabemos la responsabilidad de estos dos partidos; son dos finales. Sabemos que es un rival bastante rápido, con jugadores veloces en ataque. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Será un partido difícil en una cancha sintética complicada”, indicó.

Sobre la confianza que ha recibido del cuerpo técnico, añadió:

“La confianza que me ha dado el profe me ha ayudado bastante para demostrar mi nivel. Ahora no me queda más que seguir trabajando en mi club y venir aquí a hacerlo de la mejor manera”.