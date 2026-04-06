Erick Lonis vuelve a lanzar críticas por el manejo de la Selección Nacional

El exportero mundialista y actual dirigente de Saprissa, Erick Lonis, volvió a lanzar críticas al manejo de la Fedefútbol y la Selección Nacional.

Lonis fue enfático en señalar que, hoy por hoy, la Tricolor está encaminada hacia otra posible eliminación rumbo al Mundial 2030.

El exguardameta asegura que, si en Costa Rica no se dejan de lado los egos, los colores de equipo y no se empieza a pensar en un bien común para la Selección Nacional, se sumará otro fracaso.

Para Lonis, selecciones como Haití, Surinam, Jamaica y Nicaragua ya cuentan con un trabajo acumulado, por lo que competir contra estos equipos será cada vez más difícil.