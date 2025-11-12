Ergilio Hato Stadium: la sede lejos de casa para Haití

El Ergilio Hato Stadium, en Willemstad, Curazao, será la sede del partido entre Haití y Costa Rica este jueves a las 8 p. m.

El cotejo se perfila como el más importante, hasta este momento, del 2025 para la Selección Nacional, que debe ganar para mantener vivas sus esperanzas de llegar al Mundial 2026 con un boleto directo.

¿Qué se sabe del recinto deportivo? El mismo se ha convertido en la sede haitiana lejos de casa, ya que la situación política y de seguridad en el país hace imposible que el combinado juegue en Puerto Príncipe.

Con capacidad para albergar 10.000 aficionados, es el estadio más grande de Curazao y fue remodelado en 2013.

Dedicado a Ergilio Hato, el jugador de fútbol más reconocido de Curazao, quien nunca salió del país a pesar de recibir ofertas de equipos como Real Madrid, Ajax y Feyenoord.

El terreno de juego es sintético, y en esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf, Haití empató como local ante Honduras.