Entrenadora de la Sele Femenina: “No sé si podemos poner como una obligación el Mundial”

El banquillo de la Selección Femenina de Costa Rica tiene una nueva inquilina. Se trata de la brasileña Lindsay Camila, entrenadora de 41 años, con experiencia en clubes y como jugadora de la Selección de Brasil.

En su primer partido al frente de la Tricolor logró un triunfo, sin brillo, en Barbados, por eliminatoria, y es consciente de que el camino al Mundial será complicado.

En entrevista con Teletica.com, Camila explicó cómo han sido estas primeras semanas en el país y qué se puede esperar del fútbol femenino.

¿Por qué escogió la Selección de Costa Rica?

Qué buena pregunta… porque ha jugado la última Copa del Mundo, porque ha jugado la Copa Oro, y porque es una selección que tiene muchas jugadoras jugando fuera de Costa Rica.

Conocí a Shirley Cruz cuando estaba en Francia y siempre escuché cosas muy buenas de acá. Además, tengo mucha confianza en que podemos hacer algo muy bonito y lograr llegar a una Copa del Mundo.

Estar en una selección es algo que todo entrenador piensa algún día. Cuando recibí la invitación para la entrevista y para ser evaluada, fue muy importante para mi carrera, porque se trata de una selección que ha disputado dos Copas del Mundo y que ha venido evolucionando en el fútbol femenino.

¿Es una obligación para el fútbol femenino tico clasificar a una Copa del Mundo?

Para mí, como entrenadora, en mi trabajo, sí. Pero no podemos poner esta presión sobre las jugadoras, que muchas veces entrenan por la mañana y trabajan por la tarde.

No podemos exigirle eso a jugadoras que no tuvieron una formación profesional desde pequeñas. Cuando lo lograron en 2015 y 2023, lo hicieron con muchas ganas.

Tenemos que hacer algo por las jugadoras. Muchas entrenan a las cinco o seis de la mañana y luego van a trabajar o a estudiar; no tienen toda la tarde para descansar ni las horas de sueño que deberían tener. No sé si podemos poner como una obligación el Mundial.

Si logramos que los torneos de la liga tica sean un poco más profesionales, con mejores estructuras y canchas, con certeza tendremos mayor calidad técnica, física y táctica.

¿Es el profesionalismo la principal base para poder soñar con más?

Sí, para las jugadoras, sí. Pero claro que todos debemos crecer. Aunque en la Federación hay avances, siempre hay cosas por mejorar.

Para el último juego que tuvimos, ante Granada, viajamos en un vuelo chárter y las jugadoras estuvieron en un hotel muy bueno. La estructura, la Federación la está trabajando muy bien.

Entre más profesionales sean las futbolistas, mejorarán técnica y físicamente, y eso les permitirá competir mejor a nivel mundial.

¿Cuál ha sido la impresión que le ha dejado el talento de las seleccionadas?

Puedo poner el ejemplo de Sheika, que está jugando en Francia y lo está haciendo muy bien; incluso ha marcado contra el Real Madrid. También tenemos a Melissa, que juega en Marsella, y a Raquel, que renovó en Estados Unidos.

Talento tenemos, pero es claro que en países como Brasil o Francia hay muchas más jugadoras, y de esa cantidad sale mucha calidad. Aun así, no veo que estemos tan lejos.

Lo que intento es darles horas de trabajo y confianza, la confianza de intentar jugar de igual a igual, sea contra Brasil o contra cualquier selección. Tenemos que proponer el juego e intentarlo.

¿Cuáles son los puntos más llamativos luego del primer partido por eliminatoria?

Jugamos contra un equipo muy fuerte físicamente, muy rápido y que intentó presionarnos. En cancha se sentía más intenso de lo que quizá se vio en televisión. No teníamos información reciente y llegamos prácticamente a ciegas.

Las referencias eran de 2022 y 2023, cuando jugaban más cerradas y en bloque bajo, pero ahora presionaron arriba. Las jugadoras lo entendieron rápido y cambiaron el chip.

Hicimos muchas cosas que entrenamos: tuvimos posesión y llegamos varias veces al último tercio, que era lo que buscábamos, llegar rápido al arco rival. Lo logramos, pero no fuimos lo suficientemente efectivas.

La finalización debe mejorar. La portera rival no estaba en su mejor nivel y en varias jugadas rematamos donde no debíamos. Lo importante es que conseguimos los tres puntos, pero tenemos que mejorar en definición, pases, control y, por supuesto, hacer más goles.

¿Dónde ve a La Sele a futuro?

Tenemos que pensar que podemos clasificar, que podemos estar en una Copa del Mundo, que será en Brasil, y que también podemos estar en los Juegos Olímpicos.