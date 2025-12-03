Entrenadora de la Sele Femenina: "Estamos cambiando la parte táctica"

La entrenadora de la Selección Femenina, la brasileña Lindsay Camila, brindó su análisis luego del amistoso ante México en que las ticas cayeron 2-0 en el Proyecto Gol.

Camila dejó claro que objetivo de este amistoso era tener más tiempo de observar a las jugadoras de cara a los siguientes partidos de la eliminatoria mundialista.

También fue autocrítica al asegurar que "no me gusta salir con dos goles, pero me gusta que estamos empezando a tener actitud, tenemos ganas, las jugadoras tienen pasión de venir a la Sele. Esto es algo que nadie va a nos quitar".

La estratega señaló que en la primera parte del juego "dudamos algunas veces, podríamos atacar más, podríamos encontrar más riesgos e ir adentro e intentar buscar el gol".

Además, fue clara en que está cambiando de sistema y esa parte táctica lleva su tiempo de acople.

"Estamos cambiando la parte táctica, estamos cambiando conceptos y esto para ellas, para cambiar los chips de una, no es tan rápido y sencillo, pero de verdad, tengo suerte de tener jugadoras muy inteligentes y que lo comprenden muy rápido", añadió.

Lindsay debutó recientemente en el banquillo patrio con un triunfo 1-2 frente a Granada y este frente las aztecas fue su segundo compromiso.