En exclusiva: Estos son los nombres que pujan por la dirección deportiva de la Federación

El puesto de director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol está dando de qué hablar. Este martes hubo una extensa reunión de Comité Ejecutivo en la que se barajaron algunos nombres.

Teletica.com asistió al Proyecto Gol desde antes de las 9 a. m. y presenció el ingreso de los federativos.

Tras la reunión, Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, atendió a los medios presentes. Reveló algunas de las nacionalidades de los candidatos al puesto, pero no sus nombres.

Teletica.com confirmó, mediante múltiples fuentes, que se conocieron perfiles como el del holandés la Jordi Cruyff, quien estaba en carpeta; sin embargo, Jordi será el nuevo director deportivo del Ajax de Países Bajos.

Otro nombre que se baraja es el del argentino Gabriel Wainer, de 58 años, y quien recientemente se marchó de una gestión ganadora en la dirección deportiva del Cerro Porteño de Paraguay.

Wainer salió del club paraguayo el pasado 11 de diciembre y así lo anunció su club. Su trayectoria le agrada a algunos federativos, pero está la inquietud acerca de la parte económica. El sudamericano ha trabajado con Gustavo Alfaro, quien fue técnico de la Selección de Costa Rica. Por ejemplo, fue el Director Deportivo de Ecuador cuando Alfaro dirigió y llevó al Mundial a los ecuatorianos.

Tiene seis mundiales en su currículum y aclaró el 12 de diciembre que su salida del club paraguayo se daba porque el club tuvo elecciones.

El otro candidato internacional es el español Ángel Catalina, quien es reconocido en el balompié tico por se el artífice del tetracampeonato del Saprissa.

Catalina llegó a la puja final cuando se eligió al mexicano Ignacio Hierro. Actualmente, es el Director deportivo del Deportes Tolima de la Categoría Primera A de Colombia.

De los tres ticos que mencionó Araya que están en la puja por el puesto, el que tiene la delantera es Ronald González, quien tiene experiencia como mundialista y ha trabajado en muchos puestos en la Federación como técnico interino de la Mayor y estratega de la Sub-20 más exitosa que fue cuarta en Egipto 2009.

La parte económica es todo un factor, en especial para los candidatos foráneos. La próxima semana se tendrá una terna final y se podría tomar una decisión.



Estas fueron las declaraciones de Gustavo Araya este martes en la Federación: