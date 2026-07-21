En el bombo 1: La Sele ya tiene su lugar en sorteo de Liga de Naciones

La Concacaf confirmó este martes que la Selección Nacional de Costa Rica está ubicada en el bombo 1 para el sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027, que se realizará este jueves a las 5 p. m. en Miami.



El sorteo utilizará el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf con corte al 20 de julio de 2026, según informó la Confederación en un comunicado de prensa.

Las 41 asociaciones miembro participantes quedaron distribuidas en los bombos de las Ligas A, B y C.



La Liga A, donde está la Tricolor, está conformada por 12 selecciones distribuidas en seis bombos.

Los bombos de la Liga A:



Bombo 1: Costa Rica y Honduras.



Bombo 2: Jamaica y Haití.



Bombo 3: Guatemala y Trinidad y Tobago.



Bombo 4: Curazao y Surinam.

Bombo 5: Martinica y Nicaragua.



Bombo 6: El Salvador y República Dominicana.



Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde ya están ubicadas las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.