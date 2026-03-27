La Sele
El primer 11 de Batista: la titular de La Sele ante Jordania
El partido arrancará a las 11:30 a. m.
El debut de Fernando Batista en el banquillo de la Selección Nacional será este viernes, cuando el combinado tico se mida a su similar de Jordania.
Y este es el 11 titular de La Sele que eligió ‘El Bocha’:
La Tricolor no juega desde que quedó eliminada del Mundial 2026 en casa ante Honduras en noviembre anterior.
El siguiente juego de los ticos será contra Irán el martes, también en Turquía.