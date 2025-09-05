"El partido más importante de su historia": Así reportan el juego entre Nicaragua y La Sele

"Nicaragua disputa el partido más importante de su historia": Así es como designó el medio de comunicación nicaragüense La Prensa el duelo ante Costa Rica, por la eliminatoria mundialista.



Los pinoleros enfrentarán este viernes a las 8 p. m. a los ticos en el Estadio Nacional.

Esta es la primera vez en la historia en que los nicaragüenses están en la ronda final de la eliminatoria mundialista.

Esto se une a un buen momento de los clubes nicaragüenses en Copa Centroamericana en las recientes ediciones.

El medio La Prensa destacó el papel que has jugado en su selección los jugadores Ariagner Smith, Junior Arteaga, Juan Barrera, Justing Cano y Ariel Arauz.

Smith ha marcado siete goles en los últimos nueve partidos con el Panevezys de Lituania. Arteaga también ha festejado goles importantes ante el Municipal de

Guatemala, Herediano y Sporting San Miguelito de Panamá, en la actual Copa Centroamericana.

A Barrera lo colocan como el jugador más veterano del grupo con 36 años, pero tiene mucha influencia en el camerino al ser uno de los capitanes. En cuanto a Cano, se le destaca su capacidad de liderazgo en defensa, tras una serie de bajas en esta zona, Cano parte como el mejor en su puesto.



Por último está Arauz, quien ha encontrado en Sporting FC de la liga tica un buen ritmo competitivo. Es habilidoso con la pelota y ha militado en los seis partidos que tiene el equipo josefino en el torneo.

