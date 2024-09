El nuevo ataque de La Sele toma forma

El técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, le dio continuidad al ataque rejuvenecido de la Tricolor para los juegos ante Guadalupe y Guatemala por la Liga de Naciones.

Vivas convocó a:

Manfred Ugalde (Spartak De Moscú, Rusia)



Joel Campbell (Atlético Goianiense, Brasil)



Alonso Martínez (New York City, Estados Unidos)



Kenneth Vargas (Hearts Of Midlothian Fc, Escocia)



Álvaro Zamora (Aris, Grecia)



Warren Madrigal (Valencia Mestalla, España)



Andy Rojas (Herediano)



La sorpresa podría ser Martínez, quien pasa un muy buen momento en el New York City de la MLS, pues ha anotado en 11 oportunidades en la temporada.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. El trabajo diario trae estas recompensas. Siempre es lindo volver a representar al país, uno siempre espera este llamado”, comentó Martínez.



A diferencia de Martínez todos los demás convocados que sí estuvieron en la Copa América 2024.

Quizás la única duda es si Vargas va a tener oportunidad, situación que no vivió con Alfaro, pese a que era convocado no tuvo regularidad.

“Hablé con Kenneth (Vargas), lo conozco desde hace tiempo, porque lo llevamos al torneo Maurice Revello, luego estuvo en los Juegos Centroamericanos y de ahí viajó a la Copa Oro. Le dije que su proceder no fue el correcto, que debe hablar con el grupo y que lo necesitamos en la cancha", dijo Vivas.

Y agregó: “No deben haber mensajes a través de las redes sociales, si hay algo que decir, se debe hacer personalmente. Es mi forma de pensar y creo que es lo más correcto”.

Esta fue la reacción de Vivas sobre el caso de Vargas, quien había hecho algunas publicaciones en redes sociales tras no jugar en Copa América.

“Qué difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme. He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”, había publicado Vargas tras el torneo intercontinental.



Ahora quedará en determinación de Vivas cuáles serán sus atacantes titulares, pero la sangre joven ya comienza no solo a ser regulares en llamados, sino también a levantar la mano en búsqueda de protagonismo.