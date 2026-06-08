El mensaje de Rónald González a seleccionados: “Aquí el jugador que venga tiene que querer estar”

El director de Selecciones Nacionales, Rónald González, envió un fuerte mensaje a todos los futbolistas que quieren formar parte del nuevo proceso de la Tricolor.

Tras lo sucedido con los actos de indisciplina de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, así como la desconvocatoria de Álvaro Zamora por motivos de su boda, provocaron que muchos pusieran en duda el compromiso de los futbolistas.

Consultado al respecto, González fue claro en que los que representen a Costa Rica tienen que estar orgullosos y ser responsables con la camiseta que visten.

“Fernando (Batista, técnico de la Selección) ha sido contundente y hemos tomado decisiones los dos, pues acá me voy a incluir y que ya los jugadores saben en cuál posición están. Aquí el jugador que venga tiene que querer estar; representar este escudo al lado izquierdo de nuestro pecho, que significa una gran responsabilidad, y los que quieran estar, van a estar y bienvenidos serán, pero los que tengan otras intenciones, ya Fernando es claro y no van a estar. Así que la gestión se da por sí sola y más bien ellos son los que van a querer volver a la Selección y hacer cosas buenas para que vuelvan y no lo contrario.

"Yo también creo que en esta parte también hemos ganado mucho, desgraciadamente por lo que ha pasado, pero nos ha servido de enseñanza”, declaró a los medios previo al entrenamiento de La Sele para el fogueo ante Inglaterra.

Ya sobre el juego ante los campeones del mundo en 1966, el director de selecciones nacionales aseveró que ve un buen ambiente entre los futbolistas convocados.

“El partido ya lo vieron y lo analizaron; hubo una sesión de las fortalezas de ataque de Inglaterra y definitivamente ellos (Inglaterra) tienen una gama de ataques que nos pueden hacer daño, pero por experiencia digo, los partidos hay que jugarlos; no nos estamos preparando para ganar a Inglaterra mañana, sino para hacer algo a futuro.

“Esto es una buena vitrina para nuestros jugadores, pues desgraciadamente no vamos a ir al Mundial, así que hay que aprovechar y que nos exijan al máximo”, puntualizó.

Costa Rica se medirá a Inglaterra este miércoles 10 de junio a las 2 p. m. (hora tica) y será el segundo amistoso de este mes tras caer 3-1 ante Colombia el pasado lunes.



