El "fuera Suárez" apareció en el Estadio Nacional

“Lo tomó con tristeza (la eliminación). Uno siempre quiere estar por la senda de la victoria, pero no siempre es así. Me trajeron para clasificar al Mundial y lo logré. Me trajeron para obtener victorias cuando no se lograban. Estamos buscando lograr un recambio con los jugadores jóvenes que pueden que te respondan bien y otros no tanto, y creo que ese tipo de circunstancias son lo que me motivan a seguir aquí”

"Lo que estoy notando es que ustedes (la prensa) no quiere que siga, pero lo entiendo bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar que esto cambio. ¿Cómo? Buscando soluciones", expresó el técnico Luis Fernando Suárez.