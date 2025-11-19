El fracaso 2026 está consumado... La Sele se despide entre el bochorno

Ya no queda mucho por decir, más que hasta aquí se nos acabó el suplicio. Al fin.

La mediocridad arrastrada por años y que quisimos ocultar desde la pasada Copa del Mundo se nos acabó este martes por la noche, con una dura, pero merecida eliminación mundialista.

Se acaba la posibilidad de un cuarto Mundial consecutivo. Se acaba la vitrina internacional para muchos jugadores y sobre todo se corta el tubo del dinero de los premios por participar de FIFA, que más de una liga ya contaba y se frotaba las manos.

La tragedia se consumó al no pasar del empate 0-0 ante una Honduras que venía por el boleto y terminó eliminada.

Incluso, hasta otros marcadores se nos pusieron a favor para intentar entrar como uno de los dos mejores segundos al repechaje y ni así. Fatal.

Vaya papelón de ambas selecciones que en algún momento fueron las más grandes de Centroamérica.

Del partido queda decir poco, pues fue más de lo mismo, un equipo trabado, sin explosividad en generación de juego y poca creatividad a la hora de atacar.

Abajo esta vez sí hubo un cambio y Miguel Herrera optó por una línea de cuatro en lugar de los cinco defensores, que él mismo dijo nunca cambiaría. Otra contradicción más de un técnico que nunca supo qué hacer.

Por algo se llevó la típica “fuera Piojo” cuando el barco ya estaba más que hundido.

Aún así la línea de cuatro se vio endeble en muchas ocasiones, sobre todo en el sector de un Francisco Calvo que se vio muy desentonado.

Salvó unas opciones de Manfred Ugalde y Warren Madrigal, La Sele careció de una jugada de daño real en el ataque.

Los catrachos no se quedaron atrás y tuvieron una chance de oro en pies de Luis Palma, desviada oportunamente por Keylor Navas.

Mientras La Sele naufragaba, en las gradas se vivía otro juego, pues la gente estaba más metida en otros resultados, de ahí que cada gol en otros partidos se celebrara a lo grande, pero los de abajo nunca reaccionaron.

Más bien fue Honduras la que reaccionó porque el resultado de Surinam y Guatemala los metía por completo al repechaje, de ahí que cada minuto que les restaran al cronómetro los ponía adentro. Eso sí, al final la H también se quedó sin clasificación al Mundial.

La Tricolor hizo un último intento, pero Menjivar se agigantó en una pelota desviada y a un manotazo acabó con la ilusión mundialista.

Esta vez ni el cabezazo de Kendall Waston -quien terminó como delantero- como aquella eliminatoria rumbo a Rusia 2018 nos llegó a salvar.

Al final, por un pleito en el área catracha, Manfred Ugalde y Rommel Quito se se fueron expulsados.

Triste noche en el Nacional que por primera vez vivió una eliminación mundialista, pero a decir verdad, tuvo como protagonista una Selección que nunca estuvo a la altura y hoy ni siquiera es una de las mejores 48 selecciones del mundo, patético.



