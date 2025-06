El consejo de Francisco Calvo a los jóvenes de La Sele

Hace ya mucho tiempo que Francisco Calvo se ha convertido en uno de los líderes de la Selección Nacional.

Los jóvenes lo colocan a él y a Keylor Navas, entre otros, como referentes del camerino.

“Es un grupo muy unido, muy junto. Hay una calidad de jugadores: hay jugadores jóvenes como nosotros y jugadores de experiencia como Fran (Calvo), Keylor, y también Juanpa (Vargas), que es un jugador ya de más rodaje. Entonces, creo que eso es sumamente importante para todos los demás jóvenes”, indicó Orlando Galo.

Calvo desde su lugar les da este consejo.

“Venir a la selección muchas veces se puede ver fácil, pero mantenerse durante los años es lo más difícil. Mantener esa presión que conlleva la selección no es tan fácil. Entonces, eso: mantenerse. Cuando te dan esta camiseta, no prestarla nunca más, porque al final a mí una vez me dieron el número 15 y llevo varios años, gracias a Dios, sin soltarlo”, explicó.