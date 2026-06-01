El arco de La Sele vuelve a buscar dueño

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, fue claro:

“La actualidad de Keylor es muy buena, pero no puedo pensar solo en la actualidad, tengo que pensar en el 2030 y son cuatro años”.

Este fue parte del razonamiento para que Batista no convocara al guardameta de Pumas de México para los partidos de la Tricolor ante Colombia e Inglaterra. En la lista sí aparecen Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira, quienes parecen partir con ventaja para hacerse con el arco patrio.

Del trío que fue convocado para jugar ante los cafeteros este lunes en El Campín, Sequeira es el más consolidado.

Además de acumular muchos años como legionario, era el titular durante los meses en que Navas se desligó del combinado patrio.

Cabe recordar que en mayo de 2024 anunció su retiro de la Selección Nacional, para volver en noviembre de ese mismo año.

En el caso de Madriz, durante el Clausura disputó 21 partidos con Saprissa, consolidándose como el guardameta titular del conjunto morado.

Mora, en cambio, solo estuvo en cuatro partidos del torneo local, mientras Washington Ortega se recuperaba de una lesión, pero lo hizo de gran manera.

Con Batista pensando en la Copa del Mundo 2030, queda en el aire quién será el nuevo dueño del marco de la Selección Nacional.



