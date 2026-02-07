El 26-0 de la Sub17 es la mayor goleada en la historia de Costa Rica

La Selección Sub17 de Costa Rica logró este sábado un récord nacional al vencer 26-0 al conjunto de Islas Vírgenes Británicas en un partido que difícilmente se pueda olvidar.

Los dirigidos por Randall Azofeifa consiguieron en las instalaciones del Proyecto Gol, la paliza más grande que cualquier otra selección tica haya conseguido en la historia, ya sea rama masculina o femenina.

Tanto Christian Sandoval, director de Teletica Radio, como Rodrigo Calvo, periodista y estadígrafo, concuerdan que la paliza de este sábado supera el 19-0 que obtuvo la Selección Femenina mayor como visitante el 4 de diciembre del 2023 ante San Cristóbal y Nieves, por las eliminatorias a la Copa Oro de la Concacaf.

Por si fuera poco, es el marcador más abultado que consigue una representación patria de cualquier selección Sub17 en toda Concacaf.

🇨🇷Hoy en el Premundial Sub 17 fuimos testigos de LA MAYOR GOLEADA EN LA HISTORIA DE AMÉRICA😳🔥



Costa Rica APLASTÓ a Islas Vírgenes Británicas 26-0 y superó la goleada récord de USA 22-0 a las Islas Vírgenes Estadounidenses😱



Ningún equipo americano en cualquier categoría ha… pic.twitter.com/PiY4WmaluH — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 7, 2026

La victoria le permite a la Tricolor soñar con el boleto al Mundial de Catar 2026 y con solo una victoria o hasta un empate ante Puerto Rico le permitiría sellar el boleto.

Este partido será el próximo martes a las 2 p. m. en el Proyecto Gol, con entrada completamente gratuita.



