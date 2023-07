¿Durmiendo con el enemigo? Rodolfo Villalobos tilda de "error" escogencia de Comité Ejecutivo

Por Daniel Jiménez | 5 de julio de 2023, 7:31 AM

El 23 de agosto del 2019 se reeligió Rodolfo Villalobos como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol con 18 votos. Jorge Hidalgo, el otro aspirante, obtuvo 14.

Quizás no lo recuerden, pero esa votación estuvo cargada de polémica. Algunas acusaciones sobre presuntas personerías jurídicas vencidas de algunos asambleístas y el cambio de votos de último momento salpicaron a los dirigentes.

Esto último es quizás lo más importante, pues en la política las negociaciones van y vienen, así como los acuerdos.

Por eso, Villalobos tuvo que aliarse con la Liga de Ascenso, pues esta liga otorga siete votos para la elección de un puesto.

Es decir, Rodolfo tuvo que negociar con la Segunda División para que le dieran sus siete votos y poder mantenerse como presidente de la Federación por cuatro años más.

Por último y por si fuera poco, a esta asamblea de la Federación se entabló un proceso de fiscalización en el Registro Público.

Es decir, más picante imposible... Estos fueron los que quedaron electos:

Presidente: Rodolfo Villalobos

Vicepresidente 1: Sergio Hidalgo

Vicepresidente 2: Víctor Alfaro

Tesorero: Eladio Carranza

Secretario de Actas: Juan Luis Artavia

Director 1: Juan Carlos Rojas

Director 2: Alexander Chacón

Director 3: Sergio Chaves

Director 4: Víctor Rizo

Director 5: Freddy Campos

Directora 6: Marjorie Sibaja

Posteriormente, el 7 de setiembre del 2020 renunció Sibaja a su cargo.

Además, el 28 de mayo del 2021, llegó Orlando Moreira al Comité Ejecutivo para ocupar el puesto vacante que dejó Sibaja.

Todos los demás miembros sí se han mantenido en sus puestos.

Las sesiones han tomado decisiones importantes como la contratación de Luis Fernando Suárez y también su renovación. Este tema, precisamente, tiene en estos momentos una división muy marcada en el Comité Ejecutivo.

Tal es la tensión que Villalobos atendió a los medios este martes en Estados Unidos, en la previa del juego entre Costa Rica y Martinica, y dejó las siguientes frases picantes sobre sus compañeros.

Dardos de Villalobos a sus compañeros del Comité

Solicitud de la Fiscalía de la Fedefútbol del contrato de Suárez

"¿Quién va a investigar? Esto es como las historias en las que yo estuve, pero ahora no me acuerdo. La decisión de si Luis Fernando Suárez continuaba o no es una determinación del Comité Ejecutivo, no del presidente. Así como su contratación fue unánime, de hecho, tengo una foto en la pizarra donde pregunto a cada miembro del Comité Ejecutivo si están de acuerdo con la continuidad. La letra y elaboración del contrato tienen plena confianza en el departamento legal, la administración de la Federación y el secretario general, quienes son los encargados de elaborar el documento".

"El Comité Ejecutivo no se pone a redactar ningún contrato. Lo que se pudo presentar es lo que se aprobó en el Comité Ejecutivo y ahí se discutirá".

Sobre el contrato de renovación de Suárez

"Claramente, habrá algunos miembros, como sucedió con el tema de Irak (fogueo fallido), que tratarán de decir: 'Yo no sabía'. El monto de la cláusula del contrato se negoció un poco más bajo de lo que aprobó el Comité Ejecutivo como tope. La rescisión está clarísima, se estableció y aprobó el tiempo. No veo un problema mayor en eso porque fue un contrato que se discutió. La decisión de contratar a Luis Fernando Suárez no fue una decisión de Rodolfo Villalobos, fue unánime".



Sobre compañeros del Comité que dieron apoyo a Osael Maroto

"No siento que me hayan dado la espalda, hemos tenido conversaciones internas. Ya habíamos hablado de que la Unafut era determinante, y me alegra que se hayan unido, pero deben establecer sus condiciones. Espero tener una conversación en los próximos días en algún momento, ya que tengo grandes amigos allí. Deseo que la Unafut sea una guía y no solo una liga pequeña".



Sobre su mayor error

"Me voy satisfecho y nunca he tenido reparos en reconocer mis errores. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar muchas decisiones, algunas de las que se han tomado actualmente, no habrían sido consideradas. Mi mayor error lo cometí en 2019, al aceptar el Comité Ejecutivo actual".