¡Durísimo! La Sele enfrentará a dos mundialistas en Liga de Naciones

La Selección de Costa Rica quedó en el Grupo A de la Liga de Naciones y deberá enfrentarse a dos mundialistas.

La Tricolor deberá medirse a las mundialistas Haití y Curazao, así como a Trinidad & Tobago, Nicaragua y República Dominicana.

De estas selecciones solo dos avanzarán a los cuartos de final donde ya están ubicadas México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, por su posición en el ranking.

El Grupo B está conformado por: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

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