¡Durísimo! La Sele enfrentará a dos mundialistas en Liga de Naciones
Solo clasificarán a cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo.
La Selección de Costa Rica quedó en el Grupo A de la Liga de Naciones y deberá enfrentarse a dos mundialistas.
La Tricolor deberá medirse a las mundialistas Haití y Curazao, así como a Trinidad & Tobago, Nicaragua y República Dominicana.
De estas selecciones solo dos avanzarán a los cuartos de final donde ya están ubicadas México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, por su posición en el ranking.
El Grupo B está conformado por: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.
Formato
Cada selección disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.
Tras la Fase de Grupos, que se jugará entre setiembre y octubre, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, que obtendrán un pase directo.
Los cuartos de final se disputarán en series de ida y vuelta en noviembre de 2026, y los ganadores en el marcador global avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.