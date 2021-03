Douglas Sequeira: "Yo no soy quién para determinar si es fracaso o no"

Dolido y dando todas las explicaciones posibles, así se mostró el técnico de la Selección Preolímpica, Douglas Sequeira tras la derrota por goleada 0-3 ante México y que significó la eliminación de Tokio 2021.

Sequeira mencionó que se encuentra muy dolido por la eliminación, aseguró confiar 100% en la escogencia de sus jugadores y que el planteamiento ante los aztecas fue para ganar, pese a salir sin un delantero nato en un partido que había que ganar.

Lea también La Sele México golea 3-0 y acaba con la ilusión olímpica de La Sele La Preolímpica cayó 0-3 ante México gracias a los goles de Antuna al 6', Alexis Vega al 51' y Sebastián Córdova al 69'.

​

"Pensamos en tener jugadores de buen pie en el medio campo y atacar espacios. Pero no salió cómo esperábamos.

“Yo todos los cambios los pensé para hacer daño. Hice un análisis. Tengo que reconocer que México es un gran equipo, tiene jugadores muy importantes. Mis mayores respetos al fútbol mexicano. Dolido porque el grupo se esforzó, pero creo que hoy no se determina esto, más bien fue el jueves”, indicó.

Luego defendió su planteamiento inicial, aunque el gol en los primeros minutos los golpeó demasiado.

“Creo que el planteamiento inicial era para hacer daño, en ningún momento fue 5-4-1 y echarse atrás, queríamos hacer daño. Jamás los jugadores pesaron, pues hay un rival que también juega, lo que pensamos de atacar por dentro no funcionó, pero el segundo gol ya golpea mucho”, explicó el estratega.

Ante los cuestionamientos sobre fracaso, Sequeira añadió que él no es quien debería cuestionar eso.

"Yo no soy quién para determinar si es fracaso o no. Soy muy respetuoso de ese comentario, yo si sé la responsabilidad que yo tengo. Ellos son jugadores que van a estar en Selección, no se les termina aquí”.

El estratega se defendió en que nunca se improvisó, pese a que algunas decisiones que no fueron del todo acertadas.

''Nosotros no improvisamos, el planteamiento de hoy lo entrenamos y yo lo suelo comentar mucho con mi cuerpo técnico y con el director de selecciones, Carlos Watson, acá no se improvisó ningún esquema”, expresó.

Sequeira cerró con que el próximo miércoles deberán ganar para sacar la cara y terminar el certamen de forma honrosa.