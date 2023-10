Douglas Sequeira sobre su salida de Fedefútbol: "Esto no me va a quitar la ilusión"

Por Daniel Jiménez | 10 de octubre de 2023, 10:20 AM

El técnico costarricense Douglas Sequeira conversó con Teletica.com sobre su segundo paso por la Federación Costarricense de Fútbol, su presente y por qué ha estado en su nombre en la órbita del Saprissa en los últimos años.

—¿Cómo se da su salida de la Federación?



El miércoles pasado me comunicaron que no formaba parte, estoy muy agradecido con el Comité que salió y también con el entrante. Yo entiendo que eso puede pasar, me queda esa espinita porque yo iba a tener el proceso U-20 y le iba ayudar a Luis Fernando Suárez.

Cuando yo entré vino el torneo en Francia y la preparación fue corta, yo hice un trabajo muy profesional y acorde a lo que pidieron. Luego fui a la Copa Oro, me queda la espinita por las dos oportunidades que estuve en la Federación, cuando estaba con la Sub-20 iba a hacer un proceso y no se me dio, pero estoy tranquilo, confío mucho en mis capacidades y sé que todo estará bien.

—¿Qué explicación le dieron?

Me dijeron que no iba a formar más parte y yo ya no pregunté más, yo tengo que ser agradecido con el comité, yo trabajé muy a gusto y siempre tuve que trabajar en pro del fútbol, yo soy hombre de fútbol, yo entiendo que puede haber cambios. Yo no pregunté más, yo ahora estoy esperando una oportunidad.

—Hay muchas personas de fútbol como dirigentes y jugadores que hablan bien de su trabajo: ¿Qué criterio le merece este tema?

Yo soy una persona que me he preparado mucho, estoy actualizado, no dejo de averiguar cursos, no dejo de estar al día, la federación me ha dado cursos de Concacaf, soy el primer costarricense en empezar una licencia actualizada de Concacaf, he estado en siete cursos y llegué a la Licencia A.

Óscar Ramírez me llevó al Mundial de Rusia, luego estuve con Ronald González, Gustavo Matosas y Luis Fernando Suárez. Yo trabajo, me gusta trabajar, sé que esto es día a día, en el alto nivel esto es dinámico y el mercado de Costa Rica es así, esto no me va a quitar la ilusión de seguir trabajando.

Que hablen bien de mí es porque he sido muy profesional, trato de no tener problemas con nadie, las críticas no me afectan, a veces usted puede trabajar bien de lunes a sábado y el domingo es la prueba. Hay otras personas que tal vez no trabajan tan bien y logran cosas.

—Actualmente en el mercado de técnico del fútbol tico se ven entrenadores que son despedidos y a las semanas dirigen a otro equipo. En el fútbol mexicano eso ya no se puede. Hay quienes sostienen la tesis de que en Costa Rica tampoco se debería: ¿Qué opina usted de eso?

Yo creo que así se mueve en todo lado, como el técnico del Bayern Múnich o Chelsea en su momento con Thomas Tuchel, así se mueve el mercado, yo respeto todo, todas las opiniones, al final estamos en un mundo muy dinámico, por lo que yo diga no va a dejar de pasar.

—¿Por qué su nombre ha estado rondando al Saprissa durante los últimos años?

Porque yo no me limito al puesto en que yo voy a estar, he hecho cursos de entrenador, soy analista de video, he hecho cursos en España, me gustan mucho todos departamentos, desde divisiones menores hasta el alto nivel.

Si a mí me contratan y me piden que sea director de divisiones menores, yo lo hago, a como también puedo ser entrenador de primer equipo.

El mercado costarricense no es muy amplio, yo he sido número uno, he sido asistente número dos, he trabajado y trato de no parar, estoy confiando. Soy muy profesional.