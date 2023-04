Douglas Sequeira: "Los jugadores del Cartaginés no están vetados en la Selección"

En una extensa entrevista a los micrófonos de Teletica Radio, el asistente técnico de la Selección Nacional y técnico de la Sub23, Douglas Sequeira, aclaró algunos aspectos que vienen siendo tema dentro de La Sele.

¿Por qué no hay jugadores de la MLS en La Sele? ¿Fogueo ante Argentina? Su papel en el próximo Torneo de Esperanzas de Toulon en Francia donde dirigirá a la Sub23.

De todo esto y más habló Sequeira justo antes del partido de este sábado entre Cartaginés y Saprissa.

¿Cómo se siente en la Selección Mayor Douglas?

-Bien, contento, agradecido con Dios. Lo dije cuando me entrevistaron en el microciclo con Martinica y Panamá. Agradecido con Dios, me siento con mucha capacidad y lo que queda es trabajar fuerte, hablar menos y trabajar más.

Ahora que habla de la Selección Sub-23, muchos ya han estado en microciclos, pero ¿qué falta para complementarlo más allá de lo que se trabaja durante la semana?

-Sí, como le digo, hay un seguimiento, ustedes saben de lo que viene, viene Copa Oro, viene el torneo de Tulón, que es en la misma fecha del Mundial Sub-20, entonces va a ser Sub-23. Al final es una comunicación muy constante con mi jefe inmediato, Claudio Vivas, con Luis Fernando, y esperar elegir una buena selección para ir a competir.

Hay algunos legionarios que por alguna u otra razón no han sido llamados a la Selección Mayor, por ejemplo, Christopher Núñez, regular en Europa, juega partidos, nunca los han llamado, por ejemplo. ¿Usted qué opina de esto y si también, ahora que anda viendo futbolistas tiene el detalle de estos futbolistas?

-Por supuesto, la federación es una entidad que tiene todas las plataformas para darle seguimiento al jugador local. A mí me corresponde en este partido, mañana hay un gran partido también por acá (Fello Meza), y cuando no se puede estar cerca se ve por televisión. Hablando específicamente, sabemos lo de Christopher, hay plataformas para ver lo que él hace, las estadísticas, también no solo Christopher, sino lo que hace Diego Campos en Suecia y todas esas cosas, y al final viene el scouting y la decisión final. Pero nadie está cerrado, y no solo lo digo yo, lo ha dicho Luis Fernando.

¿Qué pasa con el mercado de la MLS? Cada vez son menos los jugadores de la MLS que están teniendo participación en la Selección. ¿Cómo han visto el desarrollo de estos jugadores?

-Bueno, son jugadores seleccionables, porque usted está comentando específicamente de ese país, y hay grandes jugadores, Julio Cascante, está Luis Díaz, Randall Leal, Allan Cruz, Ronald Matarrita estaba ahí, fue a Ucrania, o sea es un mercado muy interesante, como le digo.

Ahora lo que se avecina es la etapa final, ustedes ya se dieron cuenta de los rivales, ya viene el análisis de lo que puede ser la selección del Caribe, si usted ve claro, para mí el que tiene más potencial que pueda estar es Martinica, sabemos lo de Panamá, lo de El Salvador, y ahí está el análisis, nosotros sabemos que ahora en mayo vienen las etapas finales y que el campeonato termina el 28 de mayo. Toulon empieza la primera semana de junio, viene fecha FIFA antes de Copa Oro o sea es un scouting, para que después Luis Fernando escoja bien y podamos tener esa posibilidad llena.

En las últimas horas, ha trascendido la opción de un fogueo contra Argentina, le quiero preguntar si ¿ustedes como técnicos conocen de esa opción?

-Bueno, eso no pasa por mí. Lo que sí le puedo decir que, si se da, yo creo que va a ser de crecimiento en todas las partes. Jugar con la campeona del mundo siempre va a ser positivo, pero le mentiría si le doy otra respuesta.

La dirigencia del Cartaginés, inclusive otros sectores de la afición, han cuestionado el hecho de que el cuerpo técnico y la Selección no inclina sus ojos hacia los brumosos, pues hay jugadores que ellos creen que deberían estar en Selección Nacional. ¿Qué puede decir usted ante esto?

-Que son jugadores muy buenos, que tienen toda la capacidad para estar, lo han demostrado no solo ahora, sino anteriormente, y no están vetados o no significa que no van a estar. Cartaginés tiene grandes jugadores, tiene juveniles muy buenos como Carlos Barahona, como Kendrick, Ronaldo ha hecho un gran torneo, Jake ha estado acercándose a Allen Guevara, y ya después viene, que nos podemos equivocar sí o no, pero jamás que van a estar vetados. Son jugadores muy capacitados para estar ahí y después Luis Fernando junto con todo el cuerpo técnico va a escoger lo mejor para la federación.

¿Por qué no han tomado en cuenta a estos jugadores del Cartaginés?

-Le puedo contestar muy personal que siempre cuando se escogen jugadores para la Selección, se analiza mucha situación. Momento, rivales y todas esas cosas, como le digo, el torneo está en una etapa crucial y lo que queda a nosotros es analizar esos rendimientos, y ya conociendo los rivales que vamos a tener. Vamos a jugar con dos selecciones que van a ser fuertes al espacio, y una selección que va a ser mucho de presión, que es El Salvador, y ahí es cuando el Profe ya va a tomar decisiones.

El asistente técnico anterior, digamos, que tenía su puesto, que era Rónald Gómez, no llegó a tener como un rol protagónico y no era tan utilizado por Suárez. ¿Cómo está viviendo el paso a paso y qué tal las funciones de Douglas Sequeira en la Mayor?

-Bueno, usted me conoce como soy yo, yo soy una persona que me gusta trabajar, yo, aparte de estar ayudándole al Profe, también estoy en el departamento de selecciones menores, bueno, viene lo de Tulón, pero yo voy a ser el entrenador de la Sub-20. En 15 meses viene el Premundial, yo le estoy dando scouting a los 2005 a nivel nacional y eso es muy importante para mí, tengo jugadores de Cartago y la selección la estoy empezando y como le digo, yo soy un entrenador de planta de la federación y lo que me corresponde a mí es trabajar fuerte en lo que me toque nacer.

Ahora que habla de ese aspecto de selección menor. ¿Cómo está viendo ya dentro de la federación la realidad de la liga menor, del trabajo que se ha venido haciendo en las selecciones nacionales y sobre todo lo que está dando el señor Claudio Vivas?

-Bueno, Claudio es un hombre de fútbol y me imagino que usted lo ha entrevistado varias veces y a Cristian Vela. Son personas muy capacitadas, han llegado a poner las cosas muy claras en la metodología en lo que quieren implementar, como le digo, yo voy a tener ese proceso Sub20 2005-2006, estoy con el scouting de 2005, ayer andaba viendo un partido de alto rendimiento, después vi a Pérez Zeledón en televisión, sé que Cartago le ganó a Sporting y estamos en ese seguimiento.

Parte del staff andaba en Puerto Viejo haciendo una visoria, tengo reportes de que hay dos jugadores que posiblemente los vamos a invitar a un microciclo, entonces estamos trabajando sobre eso, yo creo que -y a título personal- cuando usted trabaja con menores, es muy importante la formación, decirles que a nivel internacional es muy diferente a lo que se van a enfrentar en el torneo local, se juegan más rápido o más fuerte, hay más presión tras pérdida en cada disputa del balón, entonces hay que entrenar bajo esa metodología y que ellos estén preparados y que Costa Rica ya necesita ir a mundiales de Menores.

¿Cómo toma este paso ahora en tu carrera en la Federación Costarricense de Fútbol?

-Le voy a ser lo más sincero, me considero un entrenador muy capacitado, me he preparado, nadie me ha regalado nada, soy de perfil bajo porque, o sea, me gusta trabajar, pienso que el fútbol es muy dinámico, usted tiene que trabajar siempre fuerte, estar actualizado en lo que se dé.