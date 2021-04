Douglas Sequeira: "Le puedo aportar mucho a la Selección Mayor"

Douglas Sequeira aseguró tener mucho por aportar dentro de la Selección Nacional, una vez que fue ratificado como asistente del técnico Rónald González, esto pese a fracasar en el proceso con la Selección Preolímpica rumbo a Tokio 2021.

Sequeira será junto a Mauricio Solís uno de los asistentes de La Sele rumbo a Catar 2022 y aseguró que su inexperiencia en el banquillo no fue uno de los puntos determinantes de la eliminación de la Preolímpica.

“No creo que haya sido el motivo (la inexperiencia), me siento un entrenador muy capacitado y creo que hay otros factores que incidieron en la eliminación.

“Yo le puedo aportar mucho a la Selección Mayor. Estuve después del Mundial de Rusia 2018 en el interinato de Rónald, entonces conozco a los jugadores a los más de 50 futbolistas que están ahí, sé que le voy a aportar mucho porque conozco mucho al grupo”, mencionó Sequeira.

El estratega de la Preolímpica no evadió su responsabilidad en la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Yo no evado la responsabilidad. Sé que trabajamos mucho en la preparación para este torneo, pero no dejamos nada al azar, al final la línea de ganar y perder es muy delgada, duele mucho no alcanzar el objetivo, pero trabajamos para conseguir nuestra meta”, indicó.

Además, mencionó que ya presentó el análisis respectivo al director de selecciones nacionales Carlos Watson y que a nivel personal le sirvió para crecer mucho en su carrera en el banquillo.

Finalmente, aseguró que no le preocupan las constantes críticas hacia su persona y su carrera como entrenador.

“Yo no me preocupo de lo que puedan decir de mí, me preocupo de ser un mejor entrenador y profesional. Me siento un técnico capacitado y calificado e importante para la Fedefútbol y con mucho por aportar a la Selección Nacional”, manifestó.

Sequeira espera ayudar a Rónald González a acoplar mejor a los futbolistas de la Preolímpica y aseguró que durante su proceso hubo cosas muy rescatables.