Douglas Sequeira: "Estamos muy conformes con esta lista"

Prácticamente una selección de lujo quedó fuera de la lista de 20 futbolistas que dio a conocer el técnico Douglas Sequeira para el preolímpico de la Concacaf a partir de la otra semana.

Sin embargo, Sequeira se mostró muy a gusto con los convocados y explicó que le dolió dejar fuera a algunos futbolistas por cuestión de espacio, pues cuentan con un gran nivel en los últimos meses.

Dentro de los convocados más destacados son Manfred Ugalde de la segunda división de Bélgica con el Lommel SK, Luis Díaz del Columbus Crew, Randall Leal del Nashville SC de la MLS, así como Gerson Torres del Herediano, Jimmy Marín de Saprissa y Jurguens Montenegro de Alajuelense.

“Sabíamos que había otras opciones para estar dentro, pero estamos muy conformes con esta lista y vamos a pelear con todo para estar en Tokio 2021.

“Si ve la lista de 20 jugadores muchos están jugando de titulares, hay base de Alajuelense y Herediano y legionarios, además nosotros no solo valoramos si eran mundialistas o no, sino que sabemos la capacidad y experiencia que tienen además de que cuando vienen a la Sub23 han demostrado su calidad y compromiso”, mencionó el técnico en atención a los medios.

El estratega añadió que hubo casos que entraban en la lista como el defensa Pablo Arboine o el volante Barlon Sequeira, pero una lesión los marginó de último momento.

Precisamente uno de los cuestionamientos que más ha tenido la gente es la convocatoria del lateral Luis José Hernández, lateral del Saprissa que perdió la titularidad en el Clausura 2021.

“Es muy simple es un jugador que tiene toda mi confianza, es mundialista de Chile y Corea del Sur. Es un líder dentro del grupo, ha sido campeón con Saprissa tanto nacional como de Concacaf, titular muchas veces. Ha jugado en Selección Mayor y los últimos fogueos los hizo de muy buena forma y lo hace bastante bien cuando viene a la Sub23”, explicó.

Los marginados.

Y es que repasando rápidamente la lista de futbolistas que quedaron fuera uno puede sacar prácticamente otra selección preolímpica.

Bryan Segura, Pablo Arboine (lesionado), Yael López, Ryan Bolaños, Orlando Galo, Nextaly Rodríguez, Suhander Zúñiga, Barlon Sequeira (lesionado), Christopher Núñez, Fabrizio Ramírez, Andy Reyes, Jostin Daily y Anthony Contreras, destacan entre las principales ausencias.

“El mediocampo es una zona muy difícil, hay tres por puesto, me duele en el alma que Núñez no esté en la lista Sub23, pero también hay otros como Yael López, Anthony Contreras, Barlon que por una lesión no podrá estar en la lista”, manifestó el técnico.

También destaca la ausencia de Bryan Segura, quien fue uno de los tres porteros que habían estado dentro de las anteriores convocatorias, sin embargo, perdió su puesto ante Patrick Sequeira del Celta de Vigo, eso sí, no podrá estar en el primer partido del preolímpico.

“Contentos con la escogencia y los tres porteros que llevamos. Somos conscientes de que Sequeira llegará tarde, pero a la vez positivos de que hemos trabajado estos tres días con Adonis y Chamarro, estamos confiados en ese departamento”.

Finalmente, el estratega hizo una valoración de los rivales que tendrá en el clasificatorio rumbo a Tokio 2021, donde comparte grupo ante Estados Unidos, México y República Dominicana, campeón del Caribe.

“Somos conscientes de la calidad de jugadores que tenemos, muchos han sido seleccionados mayores con Rónald y creo que tenemos una generación bastante buena, pero esto no es individual, sino es colectivo y tenemos que ser fuertes en la parte de equipo”, concluyó el estratega.

La Sele Preolímpica se mantendrá entrenando en el Proyecto Gol y viajará el próximo sábado a México, sede del certamen para preparar su debut ante Estados Unidos el próximo jueves a las 4:30 p. m. hora de Costa Rica.

La Tricolor cuenta con una serie de siete futbolistas en lista de espera en caso de alguna lesión o bien una prueba PCR positiva por COVID-19 dentro del plantel.