Douglas Sequeira: “A veces es bueno tener gente en contra”

“Yo soy una persona muy capacitada para estar aquí, yo tengo algo que los entrenadores a nivel internacional tienen buen concepto de mí. Si ven las referencias sobre mí, siempre hablan bien y con eso es lo que yo me quedo. Lo demás no lo puedo controlar. Soy una persona que muy tranquila y respeto todas las opiniones. A veces tener gente en contra es bueno para mí”, comentó Douglas.

“Yo me he capacitado, he hecho demasiados cursos, hablé con Claudio Vivas y con Suárez, esto es algo que yo tengo día a día y me gusta estudiar. Yo no vengo en pro de Douglas, vengo en pro de la Selección”.