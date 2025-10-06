Dos viejos conocidos de Honduras avisan a La Sele

Los hondureños, Getsel Montes y Alex López, dos viejos conocidos del fútbol costarricense, mandaron un aviso a la Selección Nacional de cara al juego eliminatorio que tendrán ambas selecciones este jueves.

Montes y Alex López forman parte de los 30 convocados por parte del técnico Reinaldo Rueda para estos partidos ante Costa Rica y Haití.

Montes, actualmente milita con el Herediano, afirma conocer muy bien a los ticos y sus “sorpresas” como Celso Borges y Kendall Waston.

“Va a ser un partido muy difícil, tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan, va a ser un partido complicado, estamos enfocados en nuestro juego. A ver cómo les va a ellos, Kendall es un gran jugador, Celso también. Por ahí les estaba faltando un poco de experiencia. Vamos a ver ahora que nos enfrentemos”, compartió Montes al AS Sports de Honduras.





Por su parte, Alex López, quien fuera figura de Alajuelense, destacó la urgencia con la que llega la Tricolor.

"Primero nos toca un gran rival como lo es Costa Rica, vienen con la necesidad de puntos y nosotros tenemos que ser inteligentes", mencionó al Diario Diez.

​También reconoció que La Sele ganará con los llamados de Waston y Borges, aunque ellos tienen con qué contrarrestarlos.

"Son grandísimos jugadores, tienen mucha experiencia, así como ellos también tienen jóvenes muy buenos. Aquí no nos tenemos que dejar de llevar por lo que ellos están haciendo o vayan a hacer, nosotros nos prepararemos para hacer lo nuestro en cancha. Tenemos que saber que tenemos una oportunidad bonita, lo hablamos y en estas instancias, con esta oportunidad para poder acercarnos al Mundial", concluyó.

La Sele arribará este miércoles por la tarde a San Pedro Sula para alistar el partido del jueves en el estadio Francisco Morazán que lucirá un lleno total.