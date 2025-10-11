Dos jugadores salen de la concentración de La Sele

La Federación Costarricense de Fútbol anunció que los jugadores Orlando Galo y Alexis Gamboa salieron de la concentración de la Selección Nacional.

“Al estar ambos sancionados con un partido de suspensión, luego de sumar dos tarjetas amarillas en el proceso eliminatorio”, indicó la Federación mediante un comunicado a la prensa.

De esta manera, Gamboa regresa a Alajuelense y en el caso de Galo, la FCRF realiza las gestiones para su regreso a Letonia.

La Fedefútbol indicó que no se convocará a ningún otro futbolista por estas dos salidas.

La Tricolor se prepara para el partido de este lunes a las 8 p. m. ante Nicaragua en el Estadio Nacional.