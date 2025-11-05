Dos jugadores quedan fuera del microciclo de La Sele

Kenyel Michel y Fernando Píñar estarían fuera del microciclo de la Selección Nacional por lesión.

Ambos futbolistas de Alajuelense no se recuperarán a tiempo para los juegos ante Haití el 13 de noviembre y Honduras el 18 de este mismo mes.

Con estas dos ausencias, la Tricolor comenzó un microciclo de entrenamientos que solamente durará dos días. Y está formado por jugadores del ámbito local

El equipo dirigido por Miguel Herrera realizará entrenamientos, tanto este miércoles, como el jueves, y se volverán a reunir hasta la próxima semana.