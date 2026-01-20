Director deportivo de la Fedefútbol: Honduras se deja uno de los candidatos para el puesto

Este miércoles se dará una votación clave en la Federación Costarricense de Fútbol. Los miembros del Comité Ejecutivo decidirán entre tres nombres para elegir al nuevo director deportivo del ente.

Originalmente eran cuatro los candidatos, pero este martes la Federación de Fútbol de Honduras oficializó al español Francis Hernández, quien era uno de los perfiles más llamativos, según confirmó Teletica.com.

Esto quiere decir que el puesto se decidirá entre dos viejos conocidos del balompié local: Rónald González y el español Ángel Catalina. A ellos se suma el argentino Hermes Desio.

Recordemos que el puesto se encuentra vacante desde el 10 de diciembre, cuando Ignacio Hierro quedó fuera tras la debacle de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.

Hernández había llamado la atención de un grupo dentro del Comité Ejecutivo, ya que cuenta con un currículo muy completo.

En la Federación Española de Fútbol, donde trabajó seis años, logró consolidar un proyecto que obtuvo el Campeonato de Europa Sub-21 en 2019, el Campeonato de Europa Sub-19 en 2019, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.