Director de selecciones explicó por qué no se pudo contar con jugadores de la MLS ante EE. UU.

El nuevo director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, dio a conocer algunas de las razones que llevaron a varias ausencias de peso para la primera convocatoria del 2025 de la Selección Nacional.

Hierro mencionó que al no ser fecha FIFA, llamar a varios jugadores se complicó mucho y que se intentó tener algunos futbolistas de la MLS al realizarse el partido en suelo estadounidense, pero hubo una negativa de los clubes.

“Al ser fecha FIFA los clubes están en su derecho de decidir si prestan o no a los jugadores y en este caso decidieron no prestarlos, por estar en pretemporada, me parece que es medida de la liga en no prestar jugadores”, mencionó Hierro a Teletica Deportes Radio.

El director de selecciones aseguró que la negociación también se realizó con otros legionarios, pero no quiso revelar cuáles.

“Se dio una negociación, incluso antes de mi llegada y sí hubo una negativa, al no ser fecha FIFA están en su derecho, no solo fueron MLS algunos de otros jugadores de otras ligas que no tienen participación tampoco accedieron”, mencionó.

Eso sí, hizo un llamado a los jugadores a tener sus papeles al día, pues hubo varios que se quiso convocar y ninguno tenía sus papeles al día.

“Es una responsabilidad de cada uno de los jugadores el tener sus papeles listos, no solo profesionales, sino jóvenes, porque en cualquier momento pueden ser llamados”, añadió.

La Selección comenzará trabajos este viernes con los 22 futbolistas convocados del ámbito local para preparar el amistoso del próximo miércoles 22 de enero ante Estados Unidos a las 6 p. m. en suelo estadounidense.