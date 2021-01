Diego Brenes: 'Será un año en que las selecciones mayores tendrán prioridad'

El 2020 fue un año caótico para el calendario deportivo y las diferentes selecciones nacionales apenas tuvieron participación en el mejor de los casos, otras tan solo lograron volver a las prácticas.

De ahí que una agenda llena para el 2021, así como coordinar previsiones en caso de que existan más suspensiones de eventos debido a la pandemia, hace que el trabajo de coordinación nade en un mar de incertidumbre y dificultad.

Así lo explica bien el director de coordinador de selecciones nacionales, Diego Brenes, quien tiene en sus manos planear el camino a seguir por cada uno de los equipos.

Brenes asegura que este año se enfocará mucho en las selecciones mayores, mientras que los juveniles será una generación que no podrá disfrutar de mundiales tras las cancelaciones por parte de FIFA.

¿Qué podemos esperar para las selecciones nacionales en el 2021?

"Bueno tuvimos un 2020 de muy poca acción internacional para las selecciones y el 2021 trae el reto y el desafío de saber qué tanto podremos hacer. Tenemos ya las noticias de la cancelación de tanto los mundiales como de las eliminatorias de selecciones menores, entonces vislumbramos un poco menos de actividad para ellos. De todas formas, estamos tratando de generar algún plan para compensar esa falta de acción internacional para poder realizar al menos algunos eventos internacionales a final de año con estas selecciones.

“Pero también tenemos cinco selecciones que tienen agenda llena para este año. Para la Selección Mayor Masculina tenemos la fecha FIFA del mes de marzo, luego vendrá la final de Liga de Naciones en junio y luego vendrá Copa Oro en julio y el arranque de la eliminatoria a partir del mes de setiembre donde vamos a disputar ocho de los 14 partidos rumbo a Catar 2022.

“En el caso de la Selección Sub23 está la eliminatoria olímpica que se realizará en Guadalajara con la idea de estar en Tokio 2021. Tenemos también en futsal la eliminatoria en Guatemala para el mes de mayo rumbo al Mundial de Lituania donde Costa Rica buscará defender su título del área y también tenemos la selección de fútbol playa que tiene su eliminatoria en abril en una sede por definir.

"Finalmente, tenemos a la Femenina que se ha anunciado una nueva eliminatoria y vamos a buscar en el primer semestre reactivar la participación porque en noviembre tendríamos el inicio de la eliminatoria que será muy emocionante para todos. La idea es poder tener público para esas fechas".

¿Se priorizan los diferentes compromisos de las selecciones, es decir, para una eliminatoria mundialista se entregan más recursos que para amistosos o fogueos?

"En general las organizaciones de Concacaf y FIFA están priorizando aquellos eventos mayores y se han sacrificado los eventos de selecciones menores. De todas maneras, nosotros queremos mantener el ritmo de estas selecciones y buscar amistosos internacionales para no frenar el crecimiento.

“Tenemos un año en que las selecciones mayores tendrán prioridad y las que tendrán actividad oficial. Después de esas creo que solo la Sub15 masculina que sí tendrá torneo de Concacaf, pero sí es un año donde las selecciones adultas llevarán el peso del trabajo”.

¿Qué tanto preocupa el rendimiento de estas divisiones menores que son el futuro de Tricolor?

"Es una lástima para ellos que no tengan esa oportunidad internacional pues es una experiencia valiosa para el desarrollo del futbolista, es una pena para la generación 2001 y 2002 quienes no tendrán Mundial.

"Con don Carlos Watson y con el coordinador de selecciones menores, Luis Roberto Sibaja, hemos trabajado en buscar alternativas y tratar de diseñar un plan tanto en microciclos como en partidos para compensar un poco la falta de estos eventos. Es difícil emular un Mundial o entorno de Concacaf, pero estamos afinando detalles para presentar esas alternativas que tendremos durante el año".

¿A nivel de presupuesto qué tanto bajó para este 2021 con respecto a años anteriores tomando en cuenta que no hubo dinero por taquilla?

"A nivel presupuestario creo que el 2020 fue muy particular. La federación pudo tomar medidas importantes para poder mantenerse a flote de forma responsable, también fue particular, pues si bien algunos ingresos se vieron mermados, la participación internacional que concreta un gran porcentaje de los gastos también bajo, entonces eso niveló.

"Hemos ido paulatinamente tomando en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud primero volviendo con los entrenamientos y luego pasar a la competencia internacional y esperamos a febrero volver con algunos fogueos para las diferentes selecciones.

"Es ajustarse a la situación económica y de logística, es bastante complejo no solo para los organizadores de eventos, sino para los partidos amistosos de lo que teníamos antes de la COVID-19. Restricciones de viajes, la dificultad de encontrar a otras federaciones que estén activas como nosotros, así que vamos poco a poco, creo que paulatinamente vamos a ir viendo más actividad en las selecciones nacionales".

¿Cómo está el asunto de los fogueos para las selecciones? ¿Es todavía más complicado conseguir en esta época?

"En eso estamos trabajando. La primera es la Femenina que tendrá la primera fecha FIFA en febrero y la otra en abril, estamos tratando de al menos aprovechar una de las dos y estamos buscando una alternativa. Estamos bastante cerca de tener un rival.

"En el caso de la Mayor masculina estamos tratando que para marzo, es una de las últimas posibilidades que tenemos de amistosos, es una fecha compleja, porque la poca actividad que hubo en el 2020 ha hecho que las eliminatorias en casi la mayoría de las confederaciones arranquen esos días, entonces somos de las pocas selecciones que tenemos las fechas libres, pero esto hace más complicado conseguir fogueos. Pero hemos trabajado desde el año pasado y estamos cerca de cerrar algunas opciones".

Los diferentes cierres a nivel mundial y el aumento de los casos de COVID-19 ya amenazan a muchas disciplinas deportivas a nivel mundial y el fútbol no es excepción. ¿Les preocupa que existan suspensiones en los próximos meses? ¿Se cuenta con un plan B o están preparados para esto?

"Definitivamente es que el 2020 nos enseñó a ser resilientes y ser flexibles de que es bastante probable que cambien los planes, y no solo nosotros, si no también en todos los ámbitos de trabajo. Lo que estamos tratando de enfocarnos mucho en el trabajo local que es más controlable, pero tanto los torneos como cualquier amistoso que vayamos organizando siempre vamos a tener que ser flexibles. El año pasado nos pasó en muchas ocasiones como contra México, o en Austria que cambiamos de sede que a tres días cambio la sede, etc.

"Creo que lo importante es estar muy atento a la situación e ir pensando en esos ajustes para cambiar de planes, esperemos que para este 2021 los cambios no sean tan grandes como el año anterior pero lógicamente tenemos claro que es una posibilidad".