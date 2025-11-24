Días claves para Ignacio Hierro y su continuidad como Director Deportivo de Selecciones

El mexicano Ignacio Hierro tendrá unos días claves para conocer si seguirá en el puesto o no como Director Deportivo de Selecciones Nacionales, luego del fracaso de no clasificar a la Copa del Mundo.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación discutirán este miércoles el tema de Hierro.

"Se va a revisar en los próximos días, tenemos una reunión ordinaria de Comité, donde revisaremos el caso de Ignacio. Sin duda, el no ir a un Mundial Mayor es el resultado más relevante, pero el puesto no es solo no clasificar a un Mundial Mayor, no podemos cerrar el puesto para eso y tenemos otras responsabilidades que se han venido logrando y lo vamos a revisar. No tenemos nombres porque Ignacio sigue en el puesto", respondió Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Dentro de los logros de Hierro, Maroto indicó que "teníamos ocho años de no ir a un proceso mundialista, en este año hemos ido a tres mundiales, no te voy a decir que es el esfuerzo de Ignacio Hierro, pero cambiar el rumbo de algo que viene fallando de hace ocho años no se cambia de la noche a la mañana".

Incluso, para Osael "decir que es culpa de Ignacio... en el tiempo que él ha estado, nuestras selecciones menores han clasificado, pero tampoco significa que ha sido el esfuerzo de él".

La primera decisión luego de no ir a la Copa del Mundo fue la salida del técnico Miguel Herrera y ahora se analizará el futuro de Hierro en el seno de la Federación.