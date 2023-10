Diario AS asegura que Costa Rica busca entrenador en sitio web de empleo

"La propuesta de empleo no especifica el nombre de la selección nacional pero según ha podido saber AS este combinado es el de Costa Rica. Eso sí, la oferta no ha sido publicada por la propia federación, sino que proviene de una agencia de representación costarricense que posteriormente seleccionará y propondrá a la federación de Costa Rica los candidatos que pueden adecuarse al puesto", menciona Julián Burgos, periodista del Diario AS.