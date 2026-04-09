Día y hora: Estos son los detalles del partido de Costa Rica ante Inglaterra

El partido de la Selección Nacional contra Inglaterra será el miércoles 10 de junio a las 2 p. m. en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Estados Unidos.



Este compromiso será el último de la Tricolor en la fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales.

"El encuentro permitirá al equipo nacional continuar su proceso de trabajo al mando del DT Fernando Batista, enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional", informó la Federación en un comunicado de prensa.

La era de Batista comenzó con empate contra Jordania (2-2) y una derrota por goleada 5-0 frente a Irán.

Además, la Tricolor enfrentará a Colombia el 29 de mayo en el partido de despedida de los colombianos para el Mundial. Este juego se realizará en El Campín.

