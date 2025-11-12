EN VIVO
Día y hora: Así se jugará crucial fecha de Concacaf

Estos son los seis partidos de la quinta jornada de la etapa final rumbo a la Copa del Mundo.

Honduras-Costa Rica./Crédito: Fedefútbol
Por Daniel Jiménez 12 de noviembre de 2025, 9:28 AM

La Concacaf podría encaminar a sus mundialistas este jueves con el desarrollo de la quinta jornada de la fase final de la eliminatoria.

La tensión se apodera de las selecciones centroamericanas y caribeñas que disputan los tres campos directos y dos de los mejores segundos lugares tendrán la opción del repechaje.

Eso sí, Estados Unidos, México y Canadá no formaron parte de la eliminatoria por ser los anfitriones.

Con este panorama, Concacaf tendrá seis selecciones con campo fijo en la cita mundialista y dos equipo más con la opción de llegar a la competencia vía repesca.

Partidos

Surinam vs. El Salvador 4 p. m.

Bermudas vs. Curazao 6 p. m. 

Trinidad y Tobago vs. Jamaica 6 p. m. 

Guatemala vs. Panamá 8 p. m. 

Nicaragua vs. Honduras 8 p. m. 

Haití vs. Costa Rica 8 p. m. 

Tabla de posiciones

Concacaf.

