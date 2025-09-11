¡Día clave! Federativos tendrán este lunes reunión vital tras malos resultados de La Sele

Luego de los malos resultados en la eliminatoria ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sostendrá una reunión clave y extraordinaria este lunes a las 4 p. m. en el Proyecto Gol.

El único tema en la agenda es el presente de la Selección Nacional, según pudo confirmar Teletica.com con tres fuentes independientes entre sí.

¿Continuará Miguel "El Piojo" Herrera? ¿Tendrá alguna implicación en el puesto Ignacio Hierro, director deportivo de la Federación? ¿Se ﻿impondrá﻿, nuevamente, una Comisión Técnica? ¿Se procederá a convocar jugadores experimentados? ¿Habrá regresos de jugadores importantes y ya veteranos en la Tricolor?

Todas esas preguntas se pondrán sobre la mesa este lunes en la sesión extraordinaria y serán discutidas.

Este medio pudo confirmar que aunque hay algunos dirigentes disconformes con El Piojo, el factor de tiempo para los siguientes partidos hace inclinar la balanza a la mayoría de federativos para que el mexicano continúe en el puesto.

La siguiente fecha FIFA es el 9 de octubre en Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, y el 13 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional. Menos de un mes para provocar cambios bruscos en el equipo como un cambio de timón, según algunos dirigentes.

Las conversaciones han sido constantes en los últimos días, incluso hubo un encuentro inmediato una vez finalizó el partido contra los haitianos.

Osael Maroto, presidente de la Federación, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, dirigente y también Hierro, conversaron al lado de la cancha del Estadio Nacional. Reunión que quedó constatada en esta fotografía.

​El Piojo se encuentra fuera del país, está atendiendo compromisos familiares y, según indicó la Federación, regresará el fin de semana.