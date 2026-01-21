¡Día clave en la Fedefútbol! Todo listo para la escogencia del nuevo director de selecciones

Este miércoles será un día clave en la Federación Costarricense de Fútbol, pues, habrá sesión ordinaria del Comité Ejecutivo donde se votará quién asume el puesto de director de selecciones nacionales.

Tras varias semanas de discusión luego de la salida del mexicano Ignacio Hierro el pasado 10 de diciembre, aún no se tiene humo blanco con respecto a la designación del encargado de guiar el nuevo proceso con las selecciones.

Los nombres que continúan con fuerza son el del español Ángel Catalina y el costarricense Rónald González, aunque también hay más aspirantes extranjeros.

Uno de ellos era el español Francis Hernández, según pudo conocer Teletica.com, pero la Federación de Fútbol de Honduras lo confirmó este martes como nuevo director.

La otra opción que se maneja es la del argentino Hermes Desio, exjugador y quien tuvo a su cargo las selecciones menores de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Se espera que el resultado de la votación se dé a conocer cerca del mediodía.



