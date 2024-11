Día clave en la Fedefútbol: Comité Ejecutivo discute futuro de Vivas

A las 9 a. m. de este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se encuentra reunido analizando la continuidad de Claudio Vivas como técnico de La Sele.

La Tricolor quedó fuera del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y este lunes terminó su interinato.

En seis jugos, durante estos meses, disputó seis partidos, con dos victorias, tres empates y una derrota.

El argentino tomó el banquillo en agosto pasado, tras la salida de Gustavo Alfaro.

En las últimas veces las voces a favor y en contra de extender su periodo han hecho público su sentir.

Leonardo Vargas de Cartaginés dijo lo siguiente: “Yo creo que él es un buen profesional, pero creo en lo personal, por lo que he visto en los dos años tiene de estar en la Federación, no me ha convencido su trabajo”.

Mientras que el atacante de la Tricolor, Adrián Alonso Martínez apoya continuidad de Claudio Vivas: "No se debería cambiar".