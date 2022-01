Dely Valdés: "Me sorprende el nivel que ha mostrado Costa Rica en la eliminatoria"

Con sorpresa de ver a Costa Rica tambaleante. Así es como el exjugador y exentrenador de la Selección de Panamá, Julio César Dely Valdés, ve a la Tricolor tras un mal inicio de la eliminatoria.

Valdés conversó con Teletica.com para analizar el crucial partido entre ticos y panameños este jueves a las 8: 05 p. m. en el Estadio Nacional.

¿Cómo visualiza el juego eliminatorio de este jueves?



Es una final, así tal cual. Ambas selecciones se juegan mucho, prácticamente todo. Panamá tiene la posibilidad de clasificar porque si gana queda con mucha ventaja y estaría arriba en la tabla peleando, es una gran opción. Costa Rica desea acortar distancia y meterse en la lucha.

¿Le sorprender ver a Costa Rica en la quinta posición en una octagonal en Concacaf?

Sí, la verdad que sí. Me sorprende el nivel que ha mostrado Costa Rica en la eliminatoria. No es habitual de la Costa Rica que he visto jugar al fútbol.

​¿Es el cambio generacional la primera razón de peso para ver a una Selección de Costa Rica al borde del abismo en la octagonal?

Sí, le ha costado este tema, eso se ha visto. No ha tenido la evolución que sí ha tenido Panamá, por ejemplo. Nosotros hemos tenido jugadores que han pasado las últimas dos eliminatorias y han estado en el Mundial, pero en ese sentido hay muchos jóvenes con experiencia; por eso, ese cambio no le ha afectado tanto.

¿Cuál es la principal razón para ver a Panamá jugando un mejor fútbol que Costa Rica?



De un tiempo hacia acá es bastante significativo la evolución que hemos tenido. Panamá no se ha estancado, seguimos exportando futbolistas al exterior y el salir de Panamá a países de mayor tradición nos ayuda porque les da un nivel muy alto. El técnico también ha hecho un gran trabajo.



¿Qué es lo mejor de Thomas Christiansen?



🔥 REGRESÓ EL MÍSTER 🔥



El DT de #PanamáMayor 🇵🇦, @T9Christiansen se reintegró hoy a las prácticas 🏟 luego de cumplir con los protocolos establecidos por el @MINSAPma.



Christiansen estará 🛫 hoy con el equipo a San José para el partido del jueves 🆚️ 🇨🇷. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/ugDir8quxe — FEPAFUT (@fepafut) January 25, 2022

Es un buen entrenador. En este tipo de fases finales camino a un Mundial es fundamental ser fuertes en casa y Panamá ha hecho valer el Rommel Fernández y por cómo estamos jugando se le puede pelear a México, Estados Unidos y Canadá.

¿Ve más cerca a Panamá de selecciones como México, Estados Unidos o Canadá que Costa Rica?



Sí, por lo que he visto de la Selección de Panamá en este proceso, por cómo terminó el año 2021, incluso comenzó este año con un muy buen juego ante Perú que aunque era amistoso se vio bastante bien. Todo hace indicar que se va a continuar de esa forma y augurio que va a estar peleando con los de arriba hasta el final.

¿Ve a Panamá en el Mundial de Catar 2022?

Sí, por cómo está jugando. Terminó muy bien el 2021 y empezó de gran manera este año, por este presente yo digo que sí.

¿Y a Costa Rica?



No lo sé... habría que verla, no ha terminado del todo bien el 2021... creo que todos los partidos hay que jugarlos. Yo confío en que Panamá siga en evolución y crecimiento.