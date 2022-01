Dely Valdés: "Aquel episodio del 2013 ayudó al futbolista panameño a crecer y madurar"

El histórico exdelantero de la Selección de Panamá, Julio César Dely Valdés, analizó el momento que vive el equipo canalero previo al duelo que tendrá contra Costa Rica, este jueves en el Estadio Nacional.

Panamá es cuarta en la tabla de posiciones de la Octagonal. La diferencia entre ticos y panameños es de 5 puntos; una victoria de los canaleros aumentaría esa distancia a 8 puntos, dejando a Costa Rica con un panorama muy complicado.

"La que tiene que estar preocupada es Costa Rica. Tienen que ganar para pensar en pelear con los de arriba. Panamá tiene que estar más tranquila que Costa Rica. Seguramente el entrenador les va a transmitir todo lo que tienen que hacer para sacar ese partido adelante. Deben intentar seguir haciendo lo que hicieron al final del 2021", manifestó en Teletica Deportes Radio.

La selección del técnico Thomas Christiansen buscará sumar su segunda clasificación consecutiva al Mundial, después de su participación en Rusia 2018. Los panameños no pudieron asistir a Brasil 2014, por un juego que dejaron ir ante Estados Unidos.

"Aquel episodio del 2013 nos ha beneficiado, de esas cosas se aprenden. Nadie llega al éxito sin haber experimentado el fracaso, una caída de esa magnitud. Eso le ha ayudado al futbolista panameño a crecer y madurar", recordó Valdés.

El extécnico de “La Roja” considera que el fútbol panameño ha crecido gracias a la gran cantidad jugadores que van a Europa, Estados Unidos, México, Colombia e incluso Costa Rica.

No obstante, ese crecimiento no es proporcional con el desarrollo de la Liga Panameña de Fútbol, donde las condiciones no son las mejores.

"Ahí está la clave, el éxito del futbolista panameño. Hoy en día puedo contar más de 30 jugadores panameños que están en el exterior, van a lugares más importantes. La liga nuestra ha evolucionado, pero no en la misma medida que ha evolucionado el futbolista panameño", agregó.

El ‘Dely’ manifestó que no le sorprende el nivel que muestra actualmente Canadá en la eliminatoria, más no lo de Honduras y Costa Rica.