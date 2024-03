"Dejemos de echarle lodo": La petición de Bryan Ruiz sobre Brasil 2014

"Lo único que voy a decir sobre eso es que ojalá dejemos de echarle lodo, por no decir otra cosa, al capítulo más importante que ha tenido el fútbol de Costa Rica en toda su historia, en el cual todos tuvimos parte". Así de contundente fue Bryan Ruiz, al hablar del Mundial Brasil 2014.

Pinto aseguró en As Colombia que Keylor Navas lo ha perjudicado, y además dijo que “Navas quería jugar póker hasta las 4 de la mañana y no se lo permití”.



La publicación del portero no menciona a Pinto, pero resulta llamativo el mensaje, horas después que se conocieran las declaraciones del exseleccionador de la Selección Nacional.



Pinto fue el encargado de estar en el banquillo de la Tricolor para el Mundial de Brasil 2014, donde el combinado patrio llegó a los cuartos de final y se despidió de la Copa del Mundo sin perder un solo partido en tiempo reglamentario.



El portero de ese equipo fue Navas y su gran actuación le permitió colocarse entre los mejores guardametas del mundo.