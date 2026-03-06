Debut de Batista en marzo pende de un hilo: Fogueos de La Sele están en el aire

El debut en marzo del nuevo seleccionador nacional Fernando Batista pende de un hilo. Los juegos ante Jordania e Irán del 27 y 31 de marzo están en el aire, especialmente frente a esta última selección.

El motivo: la tensión em Medio Oriente luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El pasado 2 de marzo, Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, informó que los juegos se iban a realizar en Amán, Jordania, pero luego de comunicaciones lo mejor será variarlo de sede, posiblemente en Turquía.

"Por supuesto le hemos indicado la necesidad de trasladar el partido a otra sede, situación que ha sido aceptada por Jordania y el día de hoy en otra nueva comunicación con ellos es muy probable que el partido se juegue en Turquía, ambos en una sede neutral en este momento", detalló Araya en un video suministrado por el departamento de prensa de la Federación.

Sin embargo este medio conoce que a las 11 a. m. de este jueves todo estaba en veremos y aún no se puede ratificar ni dónde jugará La Sele ni contra quién.

Araya expresó recientemente que "la poca comunicación que hay en este momento con Irán y con su federación, hace que Jordania y Costa Rica estemos analizando también que sea otro país el que sustituya a Irán".

Por eso último, una opción es aprovechar alguna de las selecciones que tendrán partidos amistosos en esta fecha FIFA de marzo en Qatar, en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos. "Alguno de esos tres equipos está muy interesado en jugar con Costa Rica y simplemente estamos en los detalles finales para poder anunciarlo ojalá esta semana con alguno de los equipos que jugaban en ese lugar", concluyó a inicios de semana.